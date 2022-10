Serie A femminile, Sassuolo - Inter 1 - 1 | Le neroverdi sfiorano la prima vittoria

Partenza forte delle neroverdi che hanno due grandi occasioni nei primi dieci minuti con Van der Gran di testa Ajara, ma entrambe vengono respinte. Al 20’ ancora Van der Gran si mette in mostra quando colpisce la traversa sempre di testa. Le neroverdi si fanno vedere solo al 29’ quando un errore difensivo delle ospiti favorisce Monterubbiano che poi ci prova dal limite ma sfiora il palo.

Il primo tempo termina a reti inviolate, poi nella ripresa è ancora l’Inter a fare la partita. Sprecano troppe occasioni però le nerazzurre e ne approfitta allora la squadra di Piovani quando passa in vantaggio al 61’ con Tomaselli che trasforma un cross perfetto di Pondini. Continua a giocare però l’Inter che sfiora la rete al 77’ con Ajara che colpisce un’altra traversa.

Le neroverdi cercano di resistere in tutti i modi, ma al 92’ arriva il pareggio firmato da Chawiga che si avventa sul secondo palo e manda in rete una cross di Marinelli. Arriva così il secondo punti in campionato per le neroverdi che avevano sfiorato il sogno della prima vittoria, sfumata poi nel recupero.