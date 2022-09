Serie A femminile, Sassuolo - Juventus 1 - 1 | Primo punti per le neroverdi

Arriva il primo punto in campionato per le ragazze di Piovani e arriva nel match forse più complicato, quello contro la Juventus. Al ‘Ricci’ le neroverdi passano in svantaggio, riuscendo poi a recuperare. La gara parte equilibrata con le bianconere che cominciano a farsi vedere al 19’ con Pedersen che da ottima posizione calcia malissimo.

Un minuto più tardi poi arriva il vantaggio siglato da Girelli che di testa infila alle spalle di Kresche un bellissimo corner calciato da Cernoia. Colpisce poi due traverse la Juventus nel finale di primo tempo, la prima con Cernoia e la seconda con Girelli. Nella ripresa le neroverdi provano a reagire e al 63’ arriva la rete del pareggio quando Monterubbiano serve Philtjens a un passo dalla porta e la centrocampista deve solo appoggiare oltre i pali.

Al 78’ le bianconere rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Cernoia, ma nonostante queste continuano a spingere per cercare la vittoria e al 90’ colpiscono ancora un palo con Boattin. Un minuto più tardi anche il Sassuolo rimane in dieci per l’espulsine di Bragonzi, ma ormai la partita è finita con il risultato di 1-1.