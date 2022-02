Serie A femminile, Sassuolo - Milan 0 - 0 | Neroverdi in dieci per oltre 80'

Finisce a reti inviolate lo scontro d’alta classifica tra Sassuolo e Milan. L’avvio di gara è equilibrato poi al 14’ arriva il colpo di scena che cambia l’andamento della gara: al limite dell’area Orsi atterra Thomas lanciata verso rete e per l’arbitro non ci sono dubbi ed estrae il rosso diretto per la neroverde. Mancano ancora 80’ di gara e il la squadra di Piovani deve giocare in inferiorità numerica, ciononostante prova a farsi valere creando buone occasioni, ma la migliore del primo tempo è nei piedi delle rossonere al 34’ quando Thomas di testa colpisce la traversa.

Nella ripresa le due squadre continuano a spingere e non si nota la differenza numerica in campo. Al 66’ il Sassuolo va vicino al vantaggio con Dubcova che calcia dalla sinistra, ma Tucceri spazza sulla linea di porta. Anche il Milan continua a provarci e all’82’ va vicinissimo a vincere la partita quando, ancora Thomas, si accentra e calcia bene, ma Lemey para in corner per il primo di quattro calci d’angolo consecutivi delle rossonere che nel finale spingono ancora di più senza però riuscire a cambiare il risultato.