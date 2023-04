Serie A femminile, Sassuolo - Pomigliano 2 - 0 | Ancora tre punti per le neroverdi

Squadra in casa

Ancora una bella vittoria per il Sassuolo femminile che batte per 2-0 il Pomigliano e rimane sempre più prima nella poule salvezza, ormai irraggiungibile da perte delle concorrenti. Il primo tempo è stato più equilibrato e con poche occasioni rilevanti. Nella ripresa poi il Sassuolo è passato in vantaggio grazie all’autorete del portiere ospite, Cetinja, al 51’. Al 69’ è stata poi Clelland a chiudere definitivamente il risultato.