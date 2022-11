Serie A femminile, Sassuolo - Pomigliano 2 - 1 | Prima vittoria per le neroverdi

Prima vittoria in campionato per le ragazze del Sassuolo femminile che, con i tre punti conquistati contro il Pomigliano, hanno scavalcato il Parma e il Como, portandosi ad un solo punto dall’avversario di giornata e laniando quindi l’ultima pesante posizione. La partita, inizialmente equilibrata, è stata sbloccata al 24’ da Popadinova che ha ricevuto un bel cross di Monterubbiano mettendo in rete di testa.

Cambio obbligato poi per le neroverdi al 34’ quando Kresche si infortuna e tra i pali entra Lonni. Il primo tempo termina col vantaggio delle padrone di casa che ad inizio ripresa soffrono l’aggressività delle ospiti che già al 48’ trovano il pareggio con Gallazzi che si trova un bel pallone tra i piedi al limite dell’area e con un potente destro batte la difesa di casa per l’1-1.

Subisce il colpo la squadra di Piovani e rischia di passare in svantaggio a metà del secondo tempo, ma prima Jane e poi Lonni salvano letteralmente il risultato. Appena cala i ritmi la squadra ospite, il Sassuolo reagisce bene e al 67’ ritorna in vantaggio con Clelland che di testa batte Cetinja su cross di Orsi. Ancora una grande occasione nel finale per Pomigliano per provare a pareggiare, ma il Sassuolo è determinato a portare a casa la prima vittoria della stagione e il match termina sul 2-1.