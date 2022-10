Serie A femminile, Sassuolo - Roma 0 - 1 | Notte fonda per le neroverdi

Partenza di campionato veramente negativa per il Sassuolo femminile che questo pomeriggio ha trovato la sua quinta sconfitta in sei partite e rimane fermo ad un solo punto in fondo alla classifica. Al ‘Ricci’ passa la Roma che attacca per oltre 90 minuti con Greggi, Lazaro e Giacinti, colpendo anche un palo incredibile con Andressa. Le neroverdi riescono a ribattere colpo su colpo andando vicinissime al pareggio contro una big del campionato, ma al 92’ Kresche si fa infilare da Bartoli che viene favorita da una serie di rimpalli e scarica poi in rete.