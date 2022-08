Serie A femminile, Sassuolo - Sampdoria 1 - 2 | Falsa partenza per le neroverdi

Parte subito combattutissima la sfida tra Sassuolo e Sampdoria per la prima giornata del campionato di Serie A femminile. Entrambe le squadre sfiorano più volte la rete, le neroverdi con Clelland e Moraca al 2’ e le blucerchiate con Oliviero al 6’. Il vantaggio arriva poi per le ragazze di Piovani che al 20’ approfittano di una pasticcio di Tampieri per rubare un pallone e scaricarlo in rete con Clelland. La Samp reagisce, ma il primo tempo termina 1-0.

Nella ripresa le ospiti ripartono forte in cerca del pareggio, poi al 63’ Moraca sfiora il raddoppio colpendo la traversa dalla distanza. Al 68’ arriva però il pareggio per le blucerchiate: Goldoni sbaglia un retropassaggio, Gagno recupera e calcia sul palo prima di ribattere in rete in maniera vincente. Le occasioni continuano poi ad alternarsi, ma ad avere la meglio sono le ospiti che all’82’ ribaltano il risultato ancora con Gagno che di testa insacca un corner calciato da Cuschieri e così termina il match sul 1-2.