Ancora una vittoria per le ragazze del Sassuolo. Al ‘Ricci’ le neroverdi hanno battuto la Sampdoria per 2-0, mantenendo così il primo posto in classifica a pieni punti insieme a Milan e Roma in attesa delle gare di oggi die Inter che potrebbero raggiungere a loro volta i 9 punti. La squadra di Piovani è apparsa da subito molto determinata e pericolosa portandosi in vantaggio però solo al 40’ del primo tempo con Filangeri che ribadisce in rete un colpo di testa di Cambiaghi respinto male da Babb. Le ospiti provano a cambiare tre giocatrici all’inizio della ripresa sperando di cambiare l’inerzia della partita, ma al 59’ è il Sassuolo a raddoppiare conche salta la difesa e di testa insacca un assist perfetto di Clelland. Le blucerchiate non riescono mai a impensierire veramente le padrone di casa che continuano alla grande questo avvio di campionato.