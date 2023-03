Serie A femminile, Sassuolo - Sampdoria 3 - 0 | Inizia bene la poule salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Si conferma al sesto posto dopo la prima gara della poule salvezza il Sassuolo di Piovani. Le neroverdi infatti si sono imposte per 3-0 contro la Sampdoria partendo benissimo già nel primo tempo e portandosi avanti dopo appena sei minuti quando Sabatino ha servito Jane che con un bel rasoterra ha battuto il portiere ospite. Ha continuato poi a dominare la squadra di casa che al 23’ ha raddoppiato con Sabatino in tap in, dopo che Philtjens aveva colpito la traversa.

Le occasioni per chiuderla non sono mancate alle neroverdi che all’intervallo sono arrivate però sul 2-0. Nella ripresa sono passati appena quattro minuti e Clelland ha messo a segno il 3-0 saltando un avversaria e mandando in rete sul secondo palo. Nel finale Filangeri ha sfiorato il poker, ma il finale è stato poi il convincente 3-0. Domenica prossima si giocherà contro il Parma.