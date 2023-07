Serie A, Sassuolo: ecco il calendario del campionato 2023/2024

Partirà con la sfida interna contro l’Atalanta il campionato 2023-2024 del Sassuolo. La prima partita andrà in scena il 20 agosto, poi una settimana più tardi ci sarà già la trasferta in casa dei campioni d’Italia del Napoli. La Juventus arriverà al ‘Mapei’ il 24 settembre e poi dopo soli tre giorni si andrà a Milano contro l’Inter. Il Milan e la Roma invece arriveranno in dicembre. Il girone di andata si chiuderà il 7 gennaio contro la Fiorentina.

Il ritorno comincerà il 14 gennaio in casa della Juventus, poi ancora il Napoli alla seconda e il Monza per chiudere il primo mese dell’anno. Il campionato si chiuderà poi il 26 maggio con il match all’Olimpico contro la Lazio.