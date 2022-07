Serie A, Sassuolo: martedì 26 parte la campagna abbonamenti

I neroverdi sono arrivati alla decima stagione in Serie A, un traguardo che poteva sembrare solo un sogno, un?utopia e che, con il lavoro e le scelte oculate, si trasformato in realtà. Per i tifosi è motivo di grande orgoglio e gioie, gioie che potranno ripagare da martedì 26 luglio quando scatterà la campagna abbonamenti. Sono state previste dalla società diverse iniziative e promozioni: sconti fedeltà per i vecchi abbonati, la tribuna sud al prezzo più vantaggioso di tutta la Serie A, promozioni e riduzioni, tariffe family, promozione gruppo ragazzi, possibilità di pagamento rateizzato senza costi aggiuntivi e tanto altro.

Dal 26 al 30 luglio sarà attiva la fase di prelazione riservata ai sottoscrittori dell?abbonamento del girone di ritorno 2021/2022. Dal 2 agosto partirà la fase aperta a tutti online, nei punti vendita Vivaticket, presso la biglietteria del Mapei Stadium e dello Stadio Ricci dal 26 al 30 Luglio e dal 2 al 6 Agosto dalle ore 10.00 alle ore 14.00, infine presso lo Store Sassuolo Calcio in Piazza Garibaldi a Sassuolo dal 8 Agosto dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (ad esclusione del Lunedì mattina, del Giovedì pomeriggio e dei giorni 13,14 e 15 Agosto).

I prezzi variano, a seconda dei settori e delle promozioni, da un massimo di 770? per l?intero in Tribuna Ovest Centrale Superiore, ad un minimo di 50? per il rinnovo dell?abbonamento Family in Tribuna Sud. Per tutte le info dettagliate su prezzi e modalità di acquisto clicca qui.