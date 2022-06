Serie A, venerdì il sorteggio del calendario 2022/2023

Cresce l’attesa per il sorteggio del calendario di Serie A che si terrà venerdì 24 giugno a partire dalle ore 12, in largo anticipo rispetto agli scorsi anni dal momento che anche il campionato inizierà anticipatamente per permettere lo svolgimento dei Mondiali del Qatar, previsti tra novembre e dicembre quando tutti i maggiori campionati si interromperanno.

In attesa di sapere come si susseguiranno le giornate, si può già anticipare con certezza che il campionato prenderà il via già prima di Ferragosto, esattamente il weekend del 12 agosto, e terminerà il 4 giugno con l’ultima giornata. I turni infrasettimanali si terranno il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaio e il 3 maggio, mentre le soste per favorire la nazionali saranno dal 19 al 27 settembre e dal 20 al 28 marzo, oltre all’intero periodo dei Mondiali. Come ogni anno le regole per la compilazione del calendario prevedono criteri particolari che riportiamo di seguito: