Serie A, lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia potrebbe giocarsi al 'Mapei'

C’è anche il ‘Mapei Stadium’ in lizza per ospitare lo spareggio che si giocherà l’11 giugno alle 20.45 tra Hellas Verona e Spezia. Le due squadre sono arrivate pari punti a 31 lunghezze avendo entrambe perso nell’ultima giornata disputata ieri in Serie A e dovranno giocarsi la salvezza in gara secca e senza supplementari.

Il regolamento di quest’anno non prevedeva infatti scontri diretti o differenza reti per decidere in caso di arrivo in parità chi dovesse avere la meglio. Perciò questa sorta di play out è stato programmato per domenica prossima e questo pomeriggio si deciderà il campo neutro su cui verrà disputato: attualmente sono a disposizione, oltre al ‘Mapei’, anche gli stadi di Lecce, di Firenze e di Udine.