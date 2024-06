Serie B, Modena: le date del ritiro e delle amichevoli estive

Il Modena FC ha ufficializzato il programma per il mese di luglio e la prima metà di agosto per quanto riguarda ritiro e amichevoli dei gialloblù, la stagione dei ragazzi agli ordini di mister Pierpaolo Bisoli cominceràgiovedì 11 luglio per i test fisico-atletici. Poi dopo due allenamenti pomeridiani all’Antistadio Zelocchi il 12 e il 13 luglio, domenica 14 luglio i gialloblù raggiungeranno Fanano, dove alloggeranno fino a sabato 27 luglio.

Di seguito il programma delle amichevoli fornito dalla società, avversarie la Rappresentativa locale, il San Giuliano City e i greci dell'Asteras Tripolis:

"Durante il soggiorno nella località dell’Appennino modenese verranno disputate le seguenti amichevoli, presso il Campo “Lotta” di Fanano:

Sabato 20 Luglio, ore 17.00: Modena-Rappresentativa della Montagna;

Sabato 27 Luglio, ore 17.00: Modena-San Giuliano City

Ultima tappa. Al termine dell’ultima amichevole a Fanano la squadra rientrerà in città e dopo un giorno di riposo proseguirà il ritiro a Modena, con doppie sedute dal 29 luglio al 3 agosto.

Appuntamento internazionale. Sabato 3 agosto i canarini ospiteranno al Braglia i greci dell’Asteras Tripolis, formazione greca di Serie A, per l’ultimo test prima dell’esordio in Coppa Italia Frecciarossa.

Info Biglietti. Nelle prossime settimane verranno rese note le modalità di acquisto e i prezzi per i biglietti delle amichevoli."