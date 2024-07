Serie B 2024/25, ecco le date ufficiali del prossimo campionato

Sono state rese note dalla Lega B le date della prossima stagione di Serie B a cui prenderà parte il Modena: si parte il 17 agosto 2024 per finire il 9 maggio 2025, prima di playoff e playout. Tutti i match si giocheranno nei weekend ad eccezione dei quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, e giovedì 1° maggio 2025, gli ultimi due quindi in giorni festivi. Le soste dettate dalle pause per le nazionali saranno sabato 7 settembre 2024, sabato 12 ottobre 2024, sabato 16 novembre 2024 e sabato 22 marzo 2025. Il calendario sarà presentato mercoledì prossimo, 10 luglio.