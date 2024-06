Serie B, i possibili addii nel Sassuolo: Pinamonti vicino a Torino e Fiorentina, anche Laurienté accostato ai granata. Tutte le voci di mercato

Il mercato di questa estate si prospetta rivoluzionario per il Sassuolo che retrocede in Serie B per la prima volta nella propria storia dopo undici anni dalla storica promozione e adesso dovrà ricostruire totalmente la rosa, in parte per acconsentire alle richieste dei giocatori di restare nel massimo palcoscenico nazionale ed in parte per ridurre il monte ingaggi, senza però intaccare la competitività in modo da poter puntare il prima possibile al ritorno in Serie A, un lavoro complicatissimo per la dirigenza neroverde.

In attacco Laurienté e Pinamonti sono entrambi oggetto di interesse per il Torino che vuole rinfoltire l'attacco e la punta italiana e sotto osservazione anche da parte della Fiorentina che vorrebbe trattenere Maxime Lopez che non è stato riscattato ma i viola vorrebbero riavere la prossima stagione.

Turati è tra i maggiori indiziati per sostituire Martinez al Genoa in caso di partenza, rossoblù che guardano con interesse anche a Pedersen mentre Matheus Henrique sembra abbia ammiratori in patria.

Per quanto riguarda il mercato in entrata in attacco, accanto a Mulattieri, potrebbe arrivare il bomber del Palermo Brunori oppure Sebastiano Esposito, reduce da ua ottima stagione con la Sampdoria e alla ricerca di una conferma su un livello superiore.