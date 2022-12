Modena, Tremolada: effettuati i primi accertamenti

Hanno colpito tutti le immagini di Luca Tremolada che ieri usciva in lacrime dal campo dopo aver avvertito un forte dolore al ginocchio destro. Oggi i primi accertamenti strumentali hanno dato un esito positivo rispetto alle premesse.

Sembra che si tratti di un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del collaterale, senza necessità di interventi. Il giocatore seguirà una terapia conservativa e a fine gennaio potrebbe tornare già in campo. Saranno effettuati per altri accertamenti domani per confermare questa prima indagine.