Modena, Pergreffi: "Mese di febbraio molto tosto, grande emozione festeggiare sotto la Curva"

Capitan Pergreffi ha parlato dell’immediato futuro della squadra che ora dovrà affrontare tre partite importantissimo, a partire dall’Entella, passando per la Reggiana e per finire con il Cesena: “Si sapeva che il mese di febbraio sarebbe stato il più tosto, ma noi ragioniamo partita dopo partita e ora ci impegniamo sull’Entella che è la prima, alle altre penseremo dopo. Se le pensiamo tutte insieme sembra tutto più difficile, pensando una partita alla volta invece ci concentriamo di più”.

Per alcuni giocatori esperti come il capitano canarino, l’occasione che si sta presentando quest’anno è sicuramente ghiotta e sta facendo togliere molte soddisfazioni: “In queste ultime partite abbiamo festeggiato con la Curva e credo sia stata una grande emozione per tutti noi. Credo anche che sia una stagione decisiva per me, ma anche per tanti miei compagni. Ne parlavamo già quest’estate del fatto che fosse la migliore opportunità che molti di noi hanno avuto in carriera. Con i miei compagni di reparto mi trovo benissimo, siamo in tanti nel ruolo di difensori centrali, ma questo ci aiuta a dare sempre di più in allenamento per vincere la concorrenza”.