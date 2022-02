Serie C: la Reggiana perde e il Modena è capolista

Serie C

Serie C Girone B

È arrivata una sconfitta, la prima di questa stagione, per la Reggiana che, sul campo del Gubbio, ha lasciato la testa della classifica. A sbloccare il risultato in favore dei padroni di casa è stato l’ex canarino Doudou Mangni, ma al suo gol è seguito il pareggio di Cremonesi solo quattro minuti più tardi. Al 71’ poi è stato Migliorini a decidere il risultato e nel finale decisive alcune parate di Ghidotti, preso d’assalto dai granata nei minuti di recupero. Cambia quindi la classifica in vetta dove ora rimane il Modena solitario dopo la difficile vittoria sul campo del Teramo. Manca ancora tanto, ma questa sera è permesso fare un piccolo brindisi alla capolista.