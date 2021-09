Serie D, il Carpi tiene bloccate 169 società

Si attende l'esito del ricorso del Carpi per poter stilare calendario e gironi di Serie D; la partenza del campionato è prevista per il 12 settembre

Bisognerà attendere ancora per avere i gironi e, di conseguenza, il calendario di Serie D. A bloccare le 169 squadre attualmente iscritte è il ricorso del Carpi su cui si esprimerà il TAR non prima del 6 settembre. I biancorossi non sanno ancora quale sarà il loro destino dopo un’estate di incertezze e ilsta tenendo bloccata tutta la Serie D che, pronta a partire il 12 settembre, ancora non ha potuto ufficializzare né i gironi né, di conseguenza, il calendario. La prima data possibile per sciogliere questi nodi sarebbe il 7 settembre, sempre ammesso che il 6 arrivi la sentenza sulla società di via Carlo Marx.