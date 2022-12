Calcio, Carpi: esonerato mister Bagatti

Arrivato questo pomeriggio il comunicato del Carpi che ha ufficializzato l’esonero di mister Bagatti. Dopo tre partite sbagliate, i biancorossi hanno optato per un cambio di guida. Per Bagatti si tratta del secondo esonero dalla panchina del Carpi dove era stato richiamato poi nella scorsa stagione per chiudere l’anno.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale: “La Società AC Carpi comunica di aver sollevato mister Massimo Bagatti dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, augurandogli i migliori successi professionali per il proseguo della carriera”.