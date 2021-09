Calcio, Serie D: il nuovo Athletic Carpi inserito nel Girone D

C'è anche il neonato Athletic Carpi nel girone D della serie D 2021/22 reso noto nel pomeriggio e in partenza il 19 settembre. Per i biancorossi del presidente Lazzaretti e del tecnico Bagatti un raggruppamento a 20 squadre, molto affascinante che comprende altre undici compagini emiliano-romagnole, tre lombarde (Fanfulla, Tritium ed Alcione Milano) più sei toscane (Prato, Real Forte Querceta, Ghiviborgo, Aglianese e Serravezza Pozzi). Tra le corregionali il nuovo Athletic Carpi ritroverà club di rango come Forlì, Rimini e Ravenna, ambiziose neopromosse come i fidentini del Borgo San Donnino, le tre bolognesi (Progresso di Castelmaggiore, Sasso Marconi e Mezzolara), le reggiane Bagnolese, Lentigione e Correggese, più la Sammaurese. Saranno 38 giornate dure ma nel contempo affascinanti, e, tenuto conto dell'estate calcistica carpigiana, a dir poco travagliata, anche la serie D appare una sorta di...Champions. In fondo, anche i successi del vecchio "Carpi Fc 1909" partirono proprio dalla D nel lontano 2010.