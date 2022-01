Serie D, slittamento di due settimane per la ripresa del campionato

E’ stato ufficializzato lo slittamento del campionato di Serie D che riprenderà il 23 gennaio, salvo altri slittamenti che verrano valutati nei prossimi giorni, senza recuperi, ma semplicemente ricominciando dal giorno stabilito con le gare che sarebbero state in programma per il weekend del 9 gennaio e di seguito il calendario come già programmato. Il provvedimento della Lega Nazionale Dilettanti interessa tutti i gironi del campionato, compreso il D in cui milita l’Athletic Carpi che riprenderà dunque il 23 gennaio in casa del Seravezza Pozzi. La decisione è stata presa per fronteggiare l’emergenza Covid che sta interessando tutti il territorio nazionale e anche le squadre che contano numerosi positivi.