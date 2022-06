Eccellenza, nuovo direttore tecnico per il Cittadella

Cambiamento importante nel Cittadella Vis Modena che vede un nuovo direttore tecnico nello staff della prima squadra. Dopo la mancata promozione, la squadra cittadina sta rivoluzionando tutto avendo già annunciato il nuovo allenatore, mister Cattani, proveniente dal Castelvetro. E’ stato poi annunciato che Federico Pecorari non sarebbe più stato il direttore tecnico a causa di importanti impegni professionali e al suo posto è stato annunciato nelle scorse ore l’arrivo di Simone Riccò. Quest’ultimo ha una grande esperienza come calciatore avendo indossato la maglia di alcune realtà modenesi come SanMichelese, CDR, Ganaceto e anche Cittadella.