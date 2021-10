Solierese - Atletico SPM 1 - 0 | I gialloblù raggiungono l'Atletico a sette punti

L’Ateltico SPM si fa raggiungere dalla Solierese a sette punti in classifica al termine dello scontro diretto tra le due società disputato nel pomeriggio per la sesta giornata di campionato di Promozione, Girone C. A decidere l’incontro è il gol di Quitadamo per i padroni di casa che vincono trovando subito il riscatto dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana contro il Casumaro. Gli ospiti invece non riescono a dare continuità alle due vittorie consecutive ottenute le scorse settimane contro Ganaceto e Persiceto.