Solierese - Casumaro 0 - 1 | Partono male i play out per gialloblù

Brutta partenza per la Solierese nella fase dei play out. I modenesi sono usciti sconfitti dall’incontro casalingo valido per la gara di andata contro i ferraresi del Casumaro che si sono portanti in vantaggio e che si erano anche classificati meglio nella regular season. Il match è terminato per 1-0, con la rete di Vinci che ha messo nei guai una Solierese già in difficoltà durante tutto il campionato. La gara di ritorno si giocherà domenica 29 maggio in casa del Casumaro e i modenesi saranno costretti a vincere con almeno due gol di scarto per sperare nella salvezza.