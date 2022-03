Solierese - Casumaro 1 - 1 | Un gol per tempo nella sfida salvezza

Girone C

E’ terminato con un pareggio il recupero della diciottesima giornata del Girone C di Promozione tra Solierese e Casumaro. La partita, inizialmente il programma per il 13 marzo, era stata rinviata a causa Covid ed è stata giocata ieri sera. Il risultato finale è stato un 1-1 che ha visto i modenesi passare in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo con Amri.

All’intervallo si è arrivati sull’1-0, poi al 64’ il Casumaro è riuscito a trovare il pareggio con Ruggiano. Un punto che non aiuta nessuna delle due in maniera importante in ottica salvezza, ma muove la classifica: ora la Solierese è sempre ultima, ma a pari punti con Centese e Persiceto, mentre la salvezza diretta è distante solo cinque punti, con il Casumaro che ha raggiunto l’Atletico SPM al quintultimo posto.