Promozione, Serie C: domani sera si recupera Solierese-Casumaro

Si giocherà domani sera alle 20,30 il recupero della diciottesima giornata del Girone C di Promozione con il match tra Solierese e Casumaro, precedentemente in programma per il 13 marzo scorso e rinviato causa Covid. Lo scontro diretto tra le due squadre, quando mancano sei gare (oltre a questa) al termine del campionato, è di grande importanza non solo per le due dirette contendenti, ma anche per tutte le altre squadre in lotta per la salvezza.

Infatti il risultato finale potrebbe rimettere in grave difficoltà Centese e Persiceto, in caso di vittoria della Solierese che, dall’ultimo posto, sorpasserebbe ferraresi e bolognesi. Una vittoria del Casumaro, invece, potrebbe rispedire l’Atletico SPM in zona play out, con il Castelnuovo ad un margine di una sola lunghezza dalla zona rossa della classifica. In caso di pareggio la situazione si farebbe ancora più incerta dal momento che si troverebbero tre squadre (Solierese, Persiceto e Centese ultime a 17 punti) e il Casumaro raggiungerebbe la squadra di San Cesario a quota 22 al quintultimo posto.