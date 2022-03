Promozione, Girone C: Solierese - Casumaro rinviata a data da destinarsi

Doveva giocarsi questo pomeriggio alle 14,30 il match valido per la diciottesima giornata del Girone C di Promozione tra Solierese e Casumaro, uno scontro diretto per la salvezza tra due squadre che sono distanti sono due punti in zona play out. E’ stato il Covid a decidere momentaneamente: il match è stato infatti rinviato a data da destinarsi per l’alto numero di contagi riscontrato nella compagine modenese.