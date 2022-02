Solierese - Centese 1 - 0 | Vittoria che vale doppio per i gialloblù

Vittoria importantissima della Solierese nello scontro diretto per la salvezza contro la Centese. I modenesi hanno lasciato così l’ultima posizione in classifica salendo al terzultimo posto e portandosi a soli tre punti dalla salvezza diretta. A decidere l’incontro, valido per la sedicesima giornata del Girone C di Promozione, è stata la rete di Fontanesi che può essere un bel punto di partenza per la formazione gialloblù nella rincorsa verso la salvezza.