Solierese e Fiorano si dividono la posta in palio al termine di un match combattuto che non ha visto reti. Le due squadre, impegnate in uno scontro salvezza, si sono annullate a vicenda portando a casa un punto a testa che serve forse più agli ospiti che ai padroni di casa.