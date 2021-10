Terza vittoria in altrettante partite giocate per il Ganaceto che schiaccia la Solierese

Netta vittoria del Ganaceto che va a punteggio pieno, anche se con una partita in meno avendo già riposato nello scorso turno di campionato. A farne le spese è la Solierese che non è riuscita ad entrare in partita e trova la sua prima sconfitta in campionato. A decidere il match sono state le doppietta di Teggi che sta segnando con regolarità e i gol di Pulga e Bonini che completano il poker calato dal Ganaceto in questa quarta giornata.