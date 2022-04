Solierese - La Pieve Nonantola 1 - 3 | I granata già promossi continuano a mietere vittime

Non si accontenta della promozione anticipata La Pieve Nonantola e va a vincere anche in casa della Solierese, lasciandola nei guai al terzultimo posto in classifica. I granata ci mettono solo otto minuti a sbloccare l’incontro con Cheli per controllare poi fino all’intervallo. Nella ripresa arriva subito il raddoppio, al 49’, con Rizzo che poi al 63’ mette a segno il gol della doppietta personale e del momentaneo 3-0 per gli ospiti. La Solierese prova a rientrare in partita al 68’ quando Fontanesi trasforma un calcio di rigore, ma non succede poi più nulla fino al triplice fischio.