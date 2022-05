Solierese - Polinago 0 - 1 | Decide un gol di Nadiri a fine primo tempo

Il Polinago vince e si conferma al quarto posto in classifica, condannando invece la Solierese a giocarsi le ultima due partite con il fiato sul collo della retrocessione diretta e con la ormai certezza di dover passare almeno dai play out per sperare nella salvezza. A decidere l’incontro in favore dei gialloblù della montagna è stata la rete di Nadiri segnata al 41’, poco prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo. Nella ripresa i padroni di casa non sono riusciti a trovare la reazione necessaria per rimediare allo svantaggio.