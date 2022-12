Spal - Modena 2 - 3, le pagelle | Super Tremolada, bene Gagno

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Spal-Modena 2-3:

SPAL (3-5-2) Alfonso 6; Peda 5.5, Meccariello 5 (46′ Maistro 5), Dalle Mura 5.5 (87′ Finotto s.v.); Dickmann 6 (56′ Tunjov s.v.), Proia 6 (81′ Rauti s.v.), Esposito 5.5, Valzania 5.5, Celia 5 (56′ Tripaldelli 5); La Mantia 4.5, Moncini 7.

MODENA (4-3-2-1) Gagno 7; Oukhadda 6, Pergreffi 6.5, Silvestri 6.5, Renzetti 6.5 (60′ Ponsi s.v.); Poli 6.5 (60′ Magnino 6), Gerli 6.5, Armellino 6.5; Tremolada 7.5 (60′ Cittadini 6.5), Falcinelli 7 (89′ Marsura s.v.); Diaw 4.

MIGLIORI TODAY

TREMOLADA 7.5 - Il suo piede è tornato a mietere vittime. Con un calcio d’angolo costringe La Mantia all’autorete nel momento di maggior difficoltà per i canarini.

GAGNO 7 - Una parata col ginocchio che rimarrà storica. Ma non solo. In alcune fasi del match deve sventare tanti pericoli con la Spal che spinge forte. E’ sempre una sicurezza in mezzo ai pali.

PEGGIORI TODAY

DIAW 4 - Troppo spesso rimedia cartellini per essere un attaccante. Oggi ha preso un rosso diretto per un fallo di reazione a metà del primo tempo che ha rischiato di compromettere la partita del Modena.