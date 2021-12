Spezia - Sassuolo 2 - 2, le pagelle | Raspadori ispirato, bene Berardi

Ecco le pagelle di Spezia - Sassuolo 2-2:

SPEZIA: Provedel 6.5; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 5.5, Reca 6; Kovalenko 5.5 (66′ Verde s.v.), Sala 6 (66′ Bourabia s.v.) , Maggiore 6; Manaj 7, Nzola 7, Gyasi 7 (75′ Hristov 5.5).

SASSUOLO: Consigli 6; Muldur 6 (46′ Toljan 6.5), Ayhan 5.5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5.5; Frattesi 6 (85’ Harroui s.v.), Lopez 6.5, Henrique 6 (46′ Raspadori 8); Berardi 7.5, Scamacca 7, Defrel 6.5 (68′ Boga 6.5).

MIGLIORI TODAY

RASPADORI 8 - Grande giornata per Raspadori che ultimamente era rimasto un po’ in ombra. Crea tante occasioni nel primo tempo, poi con la sua doppietta pareggia il risultato. Il secondo gol è di gran tecnica e personalità.

BERARDI 7.5 - C’è sempre anche il numero 25 tra i migliori in campo. Le sue giocate sono illuminanti e spesso mettono i compagni in condizione di far male agli avversari. Si sacrifica tanto e trova anche la forza per proporsi più volte.