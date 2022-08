Spezia - Sassuolo 2 - 2 | Buona prestazione, ma arriva solo un pareggio

Arriva un pareggio al ‘Picco’ di La Spezia dopo una partita complicata che sembrava essersi messa bene e poi era stata ribaltata dai padroni di casa. Un punto a testa è forse il risultato giusto, anche se il Sassuolo avrebbe potuto portare a casa la posta intera.

IL MATCH - E’ il Sassuolo a partite bene e a provare a fare la partita. La prima vera occasione però è dello Spezia che sfiora la porta con Nzola che riesce a saltare Erlic. Continua a macinare gioco la squadra neroverde, in particolare con Kyriakopoulos molto attivo in fase offensiva nella prima parte di gara. Al 27’ si sblocca poi il risultato in favore della squadra di Dionisi con Frattesi che riceve proprio dal greco un bel cross in area e completamente solo in area, di testa, manda in rete. I festeggiamenti durano poco però perché al 30’ arriva la risposta dello Spezia che pareggia con Bastoni che approfitta di una ribattuta di Erlic e di sinistro incrocia sul secondo palo. Al quarto minuto di recupero lo Spezia passa in vantaggio ribaltando il risultato quando Ferrari sgomita in area colpendo Hristov ed è calcio di rigore: sul dischetto si presenta Nzola che non sbaglia. Ad inizio ripresa arriva il primo gol in neroverde di Andrea Pinamonti: lo Spezia dimentica una palla ai limiti dell’area, Dragowski e Caldara non si capiscono così ne approfitta l’attaccante neroverde che recupera e tutto solo va a scaricare in rete. Continua a macinare gioco il Sassuolo per cercare di riagguantare la vittoria, ma le occasioni non diventano mai veramente pericolose. All’81’ i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Ekdal che rimedia il secondo giallo. Nessuna delle due riesce a portare a casa i tre punti al termine del match.

SPEZIA: Dragowski, Bourabia (65′ Ekdal), Gyasi, Reca, Kiwior, Hristov (45′ Caldara), Nzola, Bastoni (77′ Sala), Agudelo (65′ Verde), Nikolaou, Sterlec (57′ Kovalenko). A disp.: Zoet, Zvoko, Holm, Ekdal, Verde, Podgoreanu, Ellertsson, Sanca, Beck. All.: Luca Gotti.

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi (68′ Thorstvedt), Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti (76′ Defrel), Kyriakopoulos (76′ Ceide). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Ruan. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Cosso di Reggio Calabria

RETI: 27′ Frattesi, 30′ Bastoni, 48′ Nzola, 49′ Pinamonti

NOTE: ammoniti Ferrari. Espulso Ekdal