Spezia - Sassuolo 2 - 2 | La doppietta di Raspadori regala un punto ai neroverdi

E’ un pareggio sofferto quello ottenuto dal Sassuolo che continua a passare in svantaggio e a recuperare. Sul 2-0 per i padroni di casa è stata una doppietta di Raspadori e portare un punto ai neroverdi.

IL MATCH - Partita subito combattuta tra Spezia e Sassuolo con il primo squillo che arriva al 3’ quando Berardi calcia una bella punizione che si infrange sulla traversa dopo una deviazione di Provedel. Ancora Berardi al 12’ ha una buona occasione ma la spreca calciando alle stelle dal centro dell’area. Al 16’ bella azione sulla sinistra dello Spezia che termina col gol di Kovalenko in velocità al centro dell’area, ma Maresca annulla per fuorigioco. Ancora una traversa per il Sassuolo al 32’: questa volta è Scamacca a colpire il legno da buona posizione. Al 35’ si sblocca il risultato con Reca che dalla sinistra fa un cross perfetto per Manaj che da due passi spinge in rete. Ancora pericoloso lo Spezia al 40’, sempre con Manaj che salta alcuni avversari e poi impegna Consigli in una respinta provvidenziale. Appena entrati in campo dopo l’intervallo, arriva il raddoppio dei padroni di casa che al 47’ approfittano di una serie di indecisioni difensive del Sassuolo che portano Nzola a recuperare per due volte il pallone in area, arrivare sul fondo e crossare al centro per Gyasi che da pochi passi non sbaglia. Reagisce a questo punto il Sassuolo che al 56’ va in rete con Scamacca, ma il gol è annullato per fuorigioco, e al 58’ ci prova con Raspadori che si trova in buona posizione, ma il suo tiro è troppo facile da parare per Provedel. Al 63’ è Ferrari a farsi vedere e a sfiorare la traversa, ma ad accorciare le distanze è Raspadori al 66’: Berardi crossa al centro dalla destra per Defrel che di spalle alla porta e braccato da un avversario riesce a passare al giovane giocatore della Nazionale che controlla e poi calcia in rete a botta sicura. Il finale è incandescente: il Sassuolo ci prova in tutti i modi e al 79’ arriva una grande doppietta per Raspadori che con una finta al limite dell’area mette fuori gioco Hristov e scarica poi in rete con un destro potente. Ora la squadra di Dionisi cerca la vittoria e la sfiora con Berardi all’82’ che prova in rovesciata ma viene murato da Erlic.

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko (66′ Verde), Sala (66′ Bourabia) , Maggiore; Manaj, Nzola, Gyasi (75′ Hristov). A disp.: Zoet, Zovko, Kiwior, Colley, Bastoni, Ferrer, Sterlec. All.: Thiago Motta

SASSUOLO: Consigli; Muldur (46′ Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (85’ Harroui), Lopez, Henrique (46′ Raspadori); Berardi, Scamacca, Defrel. (68′ Boga). A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Peluso, Chiriches, Toljan, Traorè All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Maresca

RETI: 34′ Manaj, 47′ Gyasi, 65′, 78’ Raspadori

NOTE: ammoniti Reca, Maggiore, Frattesi, Kyriakopoulos, Berardi, Amian.