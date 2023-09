Sporting Scandiano - Virtus Camposanto 3 - 0 | Punteggio bugiardo in terra reggiana

Ancora una sconfitta per la Virtus Camposanto che battaglia ma cede in casa dello Scandiano. Il primo tempo scivola sulle ali dell'equilibrio senza azioni da rete rilevanti, tanto che il più pericoloso in campo è il gran caldo che tormenta i giocatori. Unico sussulto nei minuti di recupero quando Ferrari arriva su una verticalizzazione di Valestri e da posizione defilata impegna il portiere ospite che respinge proprio sui piedi di Suma che però cincischia e non riesce a concludere il tap-in.

Più vivace la ripresa dove già al 48' Predelli riceve in area spalle alla porta ma riesce ad aggirare il difensore e concludere a rete con la palla che sorvola di poco la traversa. Sul ribaltamento di fronte è Tecku che dai sedici metri sfiora l’incrocio. Al 62’ la partita si sblocca: angolo per i locali battuto corto, Boschetto cerca di allontanare, ma sfortunatamente sbaglia il pallone e la sfera gli sbatte direttamente sul braccio aperto con l'arbitro che, ben appostato, decreta il calcio di rigore.

S'incarica della trasformazione Predelli che spiazza il portiere. Il Camposanto non demorde e raddoppia gli sforzi e già al 64' è Momodu che sferra un diagonale che esce di pochissimo. Gli ospiti continuano a spingere, ma i rossoblù si difendono con ordine senza concedere altre occasioni. Nei minuti finali, classici contropiedi dei locali che portano al gol Corrente al 95’ che realizza in tap-in dopo che Aloè aveva respinto una prima conclusione di Koni e al 51st è lo stesso Koni che sfrutta un assist di Predelli e di testa deposita in rete.