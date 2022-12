SudTirol - Modena 0 - 2 | Canarini cinici chiudono in bellezza

Vittoria importantissima del Modena che nonostante l’assenza di Tremolada trova i tre punti su un campo ostico come quello del SudTirol che non veniva espugnato da mesi. Una chiusura in bellezza per i canarini che nell’anno nuovo dovranno ripartire da questa vittoria per proseguire nel migliore dei modi il campionato.

IL MATCH - Buona partenza del MOdena che nei primi minuti fa vedere di voler fare la gara. Poi i ritmi calano subito e per venti minuti non succede assolutamente nulla. Al 22’ poi un guizzo di Giovannini che entra in area, prova forse un tiro che si trasforma invece in un cross per Magnino che buca la difesa avversaria e da un passo mette in rete. Ricomincia il gioco e arriva l’unico tiro in porta del primo tempo per i padroni di casa con Mazzocchi che impegna Gagno; il portiere non trattiene e allora Mazzocchi torna sul pallone, ma questa volta ancora il numero 26 canarino effettua una grande parata e il risultato è salvo. La prima frazione di gioco continua con tanti falli e interruzioni, ci provano solo Marconi per il SudTirol e Gargiulo per il Modena, ma con tiri che vengono neutralizzati senza problemi dai portiere avversari. Ad inizio ripresa Bisoli cambia tre giocatori ovvero Mazzocchi, Belardinelli e Marconi, dentro Capone, Casiraghi e Odogwu. Sono i padroni di casa a fare la partita con il Modena che commette il solito errore di abbassarsi troppo dopo il vantaggio. Due interventi provvidenziali di Gagno sempre molto attento a sventare un paio di occasioni, poi ci riprova il Modena con il cross di Ponsi al 60’ e il colpo di testa di Diaw che finisce larghissimo. Passato il 70’ cresce di nuovo il Modena che torna a salire anche grazie ad un paio di cambi effettuati da Tesser. All'81' arriva il raddoppio firmato da Armellino su spizzata di Falcinelli e la partita è chiusa.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col (77′ Pompetti), Masiello, Curto, D’Orazio; Rover (83′ Carretta), Tait, Nicolussi Caviglia, Belardinelli (46′ Casiraghi); Mazzocchi (46′ Capone); Marconi (46′ Odogwu). A disp.: Iacobucci, Berra, Vinetot, Siega, Eklu, Crociata, Schiavone. All.: Bisoli

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri; Ponsi; Magnino, Gerli, Gargiulo (63′ Armellino); Giovannini (84′ Duca), Falcinelli; Diaw (74′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Oukhadda, Renzetti, Cittadini, De Maio, Azzi, Mosti, Panada, Marsura. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Dionisi de L’Aquila

RETI: 22′ Magnino, 81′ Armellino

NOTE: ammoniti Masiello, Bisoli.