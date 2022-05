Serie C, SuperCoppa: sabato arriva il Bari al 'Braglia'

Comincia oggi un’altra settimana di lavoro per i canarini che continuano anche a festeggiare meritatamente il raggiungimento della promozione in Serie B e della vittoria del campionato. Gli impegni però non sono finiti e la società ha messo in chiaro di voler onorare fino all’ultimo ogni partita ufficiale: per questo da oggi gli allenamenti ricominceranno seriamente per arrivare alla partita di sabato al meglio e per cercare di vincere la SuperCoppa di Serie C.

La prima gara del mini triangolare è stata già disputata sabato tra Bari e SudTirol e sono stati gli altoatesini ad avere la meglio vincendo sui biancorossi al ‘San Nicola’ per 2-1. Sarà proprio la squadra pugliese quindi ad arrivare al ‘Braglia’ sabato 7 maggio alle 16.30, quando i canarini entreranno nel vivo della competizione per chiudere poi il sabato successivo in casa del SudTirol. I biglietti del match Modena-Bari saranno in vendita sul sito modenacalcio.vivaticket.it e nei punti Vivaticket di città e provincia.