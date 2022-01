Calcio, Serie C: rinviata anche Teramo-Modena

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Teramo

La Lega Pro ha preso la decisione di rinviare anche il terzo turno del girone di ritorno previsto per il 15 gennaio. Il Modena avrebbe dovuto giocare a Teramo, ma la partita è stata rinviata al 23 febbraio, dopo che il derby con la Reggiana era già stato riprogrammato per il 2 febbraio dopo la decisione di rinviare i match del weekend del 9 gennaio. I canarini dunque rientreranno in campo il 22 gennaio al ‘Braglia’ contro la Fermana alle 14,30. La decisione è stata presa a causa dell’epidemia che sta colpendo sempre più il Paese e di conseguenza il mondo del calcio dove i giocatori positivi sono sempre più numerosi.