Ternana - Modena 2 - 1, le pagelle | Tante insufficienze oggi

Ecco le pagelle di Ternana-Modena 2-1:

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli 6; Diakitè 6.5, Sorensen 6.5, Mantovani 6; Ghiringhelli 7 (71′ Defendi s.v.), Agazzi 6.5 (71′ Paghera s.v.), Di Tacchio 6.5, Corrado 6.5 (88’ Martella s.v.); Palumbo 6.5 (88’ Coulibaly s.v.); Favilli 7, Partipilo 6.5 (81′ Falletti s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Oukhadda 5, Cittadini 6, Pergreffi 6, Renzetti 5.5; Armellino 5 (79′ Duca s.v.), Gerli 5.5, Gargiulo 5.5 (46′ Magnino 6.5); Tremolada 6 (46′ Giovannini 6), Falcinelli 6.5 (74′ Bonfanti 5.5); Strizzolo 5.5 (57′ Diaw 5).

PEGGIORI TODAY

ARMELLINO 5 - E’ forse la sua peggior prestazione da quando è a Modena. Subisce il centrocampo degli avversari e quel poco che fa non convince.

OUKHADDA 5 - I primi minuti sono decisivi per la partita che si mette in salita. I cross arrivano tutti dal suo lato del campo. Quando prova ad attaccare non diventa mia veramente pericoloso.