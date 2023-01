Ternana - Modena 2 - 1 | Trasferta amara fino in fondo

Sconfitta a Terni per il Modena che scende in campo in ritardo rispetto al fischio d'inizio: i canarini infatti sono completamente fuori dal gioco per i primi venti minuti, poi reagiscono, ma la partita è ormai compromessa.

IL MATCH - Avvio da incubo per il Modena che nel giro di poco più di un quarto d’ora subisce due reti al ‘Liberati’ di Terni. Al 7’ i rossoverdi sono già in vantaggio quando Corrado dalla sinistra crossa al centro dove Ghiringhelli anticipa Renzetti e di testa la mette in rete. Reagisce il Modena che arriva in area con Falcinelli in posizione defilata e il suo tiro viene respinto da Iannarilli. Continua a spingere però la Ternana che al 16’ trova il raddoppio: ancora un cross dalla sinistra e colpo di testa di Favilli completamente solo in area a battere Gagno. Tre minuti più tardi arriva anche il tris per i padroni di casa, ancora con colpo di testa di Favilli che viene smanacciato da Gagno, poi sul pallone arriva Ghiringhelli che la butta dentro. Il VAR però annulla la rete per la posizione di fuorigioco di Favilli. Ancora un grande rischio per il Modena al 23’, deve salvare sulla linea Pergreffi con una spaccata incredibile. Passata la mezzora comincia a farsi vedere anche la squadra gialloblù che ci prova prima con Oukhadda che calcia debolmente e Iannarilli blocca senza problemi. Al 39’ poi è Tremolada a provarci da buona posizione, ma ancora il tiro è troppo debole e Iannarilli blocca di nuovo. Subito dopo è Strizzolo a provarci con un diagonale potente che esce di pochissimo dal secondo palo. Nell’intervallo Tesser sostituisce Tremolada e Gargiulo, inserendo Giovannini e Magnino. Quest’ultimo diventa subito determinante conquistando un calcio di rigore al 49’ quando Ghiringhelli lo atterra in area: sul dischetto va Falcinelli che trova il tocco di Iannarilli, ma il pallone entra lo stesso in rete. Grande parata poi al 56’ di Riccardo Gagno che si tuffa per opporsi a Di Tacchio dal limite. Incredibile al 77’ Bonfanti che da un metro colpisce il palo e poi sulla ribattuta la manda fuori. Nel finale il Modena ha troppa fretta di trovare il pareggio e diventa impreciso. Colpo di testa di Bonfanti nel recupero, bloccato da Iannarilli.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli (71′ Defendi), Agazzi (71′ Paghera), Di Tacchio, Corrado (88’ Martella); Palumbo (88’ Coulibaly); Favilli, Partipilo (81′ Falletti). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Bogdan, Cassata. All.: Andreazzoli

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino (79′ Duca), Gerli, Gargiulo (46′ Magnino); Tremolada (46′ Giovannini), Falcinelli (74′ Bonfanti); Strizzolo (57′ Diaw). A disp.: Seculin, Piacentini, Coppolaro, Silvestri, De Maio, Panada. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Gualtieri di Asti

RETI: 7′ Ghiringhelli, 16′ Favilli, 51′ rig. Falcinelli

NOTE: ammoniti Di Tacchio, Falcinelli, Agazzi, Mantovani, Iannarilli, Paghera.