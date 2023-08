Terre di Castelli - La Pieve Nonantola 1 - 1 | Equilibrio alla prima stagionale

Tra la neonata Terre di Castelli 1907 e La Pieve di Nonantola finisce in parità al termine di una partita equilibrata. La squadra di casa alla ricerca di un’amalgama e di trame di gioco di riferimento e la squadra ospite ben ordinata e racchiusa nella propria metà campo pronta alle ripartenze. Nella prima frazione le uniche occasioni sono per Terre di Castelli, al 11’ con Scarlata che calcia fuori di poco, al 26’ con un’azione personale di Hoxha che conclude a lato di poco ed al 41’ con Massari che a pochi passi da Fiorito non riesce a segnare di testa in seguito ad un calcio piazzato.

Unica incursione ospite con Guerzoni che calcia fuori dopo una azioni di rimessa. Il tempo termina con una incursione di Scarlata da sinistra che salta un paio di avversari e costringe Fiorito ad una grande parata. Secondo tempo migliore per la squadra di casa che inserisce Carta al posto di un Ferrari forse un po’ contratto nella veste di ex e trova il gol al 5’ con una ottima azione da destra sull’asse Carta-Stanco e conclusione al volo di Pigozzi.

Raggiunto il vantaggio là Terre 1907 tira un po’ il fiato e ne approfitta La Pieve che alla prima occasione colpisce: brutto disimpegno di Hajbi sulla sinistra e palla a Rizzo che attraversa in diagonale l’area e serve un pallone perfetto per l’accorrente Lupusor che insacca nell’angolino alla destra di Auregli. A questo punto la squadra di casa si riversa alla ricerca del gol vittoria ma Iori con una grande azione personale al 76’, Esposito Luca al 78’ con un incursione da sinistra e Carta da fuori area non riescono a superare un ottimo Fiorito che para tutto quello che passa dalle sue parti.

All’82’ è addirittura La Pieve ad avere la palla del vantaggio con Cirasella ma questa volta è Auregli a metterci la parata provvidenziale. Ultimo sussulto al 90’ quando dopo un ottima azione sulla sinistra Hajbi mette un pallone solo da spingere in rete ad Esposito Emanuel che però calcia debolmente da centro area consentendo il recupero degli avversari.