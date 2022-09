Torino - Sassuolo 0 - 1 | Ritmi bassi per 90', poi entra Alvarez

Vittoria incredibile del Sassuolo a Torino: non succede nulla da nessuna parte per oltre novanta minuti, poi entra Alvarez e anima il match segnando il gol della vittoria per i neroverdi al 93’.

IL MATCH - Primo tempo avaro di emozioni a Torino tra granata e neroverdi. La prima vera occasione arriva al 37’ quando i padroni di casa colpiscono un palo con Vlasic, sulla palla si avventa Lazaro che la ribatte in rete. Dopo aver consultato il VAR però l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Risponde il Sassuolo con Harroui che lancia da centrocampo e pesca D’Andrea al vertice destro dell’area, ma l’attaccante non trova la porta. Finisce così la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Torino prova a fare la partita e i neroverdi cercano le ripartenza, ma la partita non decolla mai. Tentativo di Djidji al 68’ che viene però tranquillamente bloccato da Consigli. All’87’ il primo vero tentativo per il Sassuolo quando Alvarez, appena entrato, calcia dal limite e sfiora la traversa. Incredibile poi la fiammata, l’unica della partita, arriva al 94’ quando Alvarez di testa mette in rete dal centro dell’area un bel cross si Rogerio e decide la partita.

TORINO: Milinkovic -Savic; Dijdij (77′ Zima), Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro (57′ Aina); Radonjic (57′ Pellegri), Vlasic; Seck (57′ Sanabria). A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Iilkhan, Adopo, Garbett. All.: Ivan Juric

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui (65′ Thorstvedt); Laurientè, Pinamonti (85’ Alvarez), D’Andrea (65′ Ceide). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Maheus Henrique, Obiang, Antiste, Kyriakopoulos. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Baroni di Firenze

RETI: 94’ Alvarez

NOTE: ammoniti Buongiorno, Lazaro, Singo, Lopez, Linetty.