Calcio giovanile, al Torneo di Vignola la Primavera del Modena batte il Sassuolo

E’ stato Iacopo Casani al 49’, di testa, a regala la prestigiosa vittoria alla Primavera del Modena contro il Sassuolo. E’ un inizio col botto al 55* torneo nazionale “Città di Vignola”: 3-2 al Sassuolo in rimonta con gli ultimi 2 gol in un fazzoletto di secondi oltre il novantesimo.Una bella partita allo stadio Comunale “Caduti di Superga” per la manifestazione organizzata da S.S.D. Terre di Castelli 1907 e riservata alla categoria Primavera.

Il Sassuolo fa subito la voce grossa e passa in vantaggio con una punizione diretta di Borna Knezovic (1-0: 10’ pt.). Col girare dei minuti il Modena conquista fiducia e campo e va in superiorità numerica per l’espulsione di Alessandro Scacchetti. Non cambia la ritmica nel secondo tempo e i gialloblù trovano il pareggio con Marco Oliva (1-1: 5’ st.), ma i neroverdi concretizzano – e bene – un energico contropiede con la rete di Luca Baldari (2-1: 12’ st.).

La squadra di Mandelli non ci sta e attacca a ripetizione, arrivando alla soluzione del rebus dentro i 4 minuti di recupero. Prima col 2006 Alessio Berni (2-2: 48’ st.) e quindi, proprio sul gong, con la deviazione giusta di Casani nell’in the box finale (3-2: 49’ st.). Venerdì 11, stesso luogo stessa ora (20.45), sarà Modena-Reggiana.