Tritium - Athletic Carpi 3 - 3 | Il Carpi regala un tempo, solo un pari a Trezzo sull'Adda

Se il nuovo Athletic ha ambizioni di alta classifica sarà meglio che cambi subito registro. Il 3-3 colto sul campo di Trezzo sull'Adda porta sì un punto in classifica, insperato dopo la disastrosa partenza, ma rimane un'occasione perduta per la (eventuale e sperata ) risalita della squadra biancorossa. Bagatti in fondo lo ha sempre detto che la D è difficile e tutti i campi presentano delle insidie. Poi ci si mette anche il Carpi a fallire l'approccio, e tutto diventa più complicato.

Pronti via e i lombardi sono avanti. Al 5' Messina colpisce di testa indisturbato ed al 12' una conclusione di Pezzotta, sporcata da Calanca. Un uno-due inatteso ma micidiale e il Tritium si ritrova sul 2-0 con merito. I biancorossi impiegano un po' per il riscatto. Nella ripresa, in avvio, riagguantano il match. Al 3' fallo di Benetti su Walker. Dal dischetto l'inglese dimezza lo svantaggio. Al 10' da un'azione di Carrasco nasce il "mani" di Cafarri. Dagli undici metri stavolta è incaricato Raffini, che non sbaglia. Le emozioni non sono finite. Tritium di nuovo avanti con un sinistro da lontano di Montalbano al 17'. Il Carpi non ci sta e trova in Carrasco (decisivo il suo ingresso) il guizzo al 23' su un bel lancio di Calanca. Il 3-3 resta fino alla fine. Ma per aspirare al vertice non basta. Mercoledì turno infrasettimanale contro la matricola Borgo San Donnino, domenica trasferta a Castel maggiore sul campo del Progresso.