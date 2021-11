Udinese - Sassuolo 3 - 2 | Seconda sconfitta consecutiva per i neroverdi

Sconfitta che brucia per il Sassuolo che dopo la vittoria insperata contro la Juventus, ha trovato due passi falsi contro Empoli e Udinese che sono determinanti in ottica classifica.

IL MATCH - Primo tempo ricco di colpi di scena a Udine dove a passare in vantaggio sono i padroni di casa all’8’ quando Becao dalla destra crossa al centro per Deulofeu che, lasciato troppo libero da Chiriches, calcia senza difficoltà battendo Consigli. La riposta neroverde arriva però al 15’ con Berardi che approfitta di un errore di Silvestri che invece che servire un proprio compagno, manda il pallone sui piedi del numero 25 neroverde, velocissimo ad approfittarne calciando da posizione defilata. Subito dopo un’altra brutta notizia per l’Udinese che perde Arslan per infortunio e al suo posto entra Makengo. La partita continua vivace e al 28’ alla squadra di Dionisi riesce anche il ribaltamento: Frattesi segna da attaccante puro, aggirando Nuytinck in area e mandando in rete un cross basso di Rogerio dalla sinistra. Ora l’Udinese sotto di due reti è costretta al secondo cambio obbligato quando Samir deve uscire per infortunio e al suo posto entra Udogie. Al 39’ poi i bianconeri riescono a riprenderla quando Molina calcia forte da fuori area e trova la deviazione di Frattesi che mette fuori causa Consigli ed è 2-2. Nella ripresa si comincia subito con il controsorpasso dell’Udinese che al 51’ va in rete con Beto, servito da Deulofeu che poteva tirare ma preferisce favorire il compagno al centro dell’area: l’arbitro annulla per fuorigioco, poi dopo aver consultato il VAR il gol viene convalidato. Fatica ora il Sassuolo che più volte nel finale rischia di subire ancora, soprattutto al 70’ quando Deulofeu calcia da pochi passi e manda alto di pochissimo. Colpo di scena al 90’ quando Makengo rimedia il secondo cartellino giallo e lascia negli ultimi cinque minuti (di recupero) l’Udinese in inferiorità numerica. Prova l’assedio così il Sassuolo che non riesce però nell’impresa di rimediare.

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Samir (36′ Udogie); Arslan (16′ Makengo), Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu ; Beto (87’ Success). A disp.: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, , Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All.: Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (88’ Harroui), (71′ Matheus Henrique), Traore (71′ Scamacca); Berardi, Defrel, Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos. All.: Dionisi

ARBITRO: sig. Dionisi

RETI: 8′ Deulofeu, 15′ Berardi, 28′ Frattesi, 38′ Molina, 51′ Beto

NOTE: ammoniti Arslan; Ferrari, Muldur, Consigli, Beto. Espulso Makengo.