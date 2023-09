United Carpi - Atletic Progetto Montagna 1 - 0 | Vittoria in extremis e pieni punti in classifica

Arriva la seconda vittoria consecutiva in due partite in campionato per il neopromosso United Carpi. Sul campo di casa arriva l’Atletica Progetto montagna in una giornata di sole e gran caldo, perciò l'avvio del match è a rilento. Al 10' i blucelesti si fanno vedere in avanti: sventagliata di Mebelli per Assouan che al volo mette in mezzo, Jocic manca di pochissimo l'appuntamento col pallone.

Al 21' angolo ospite pericoloso, con la spizzata di Sula che termina di poco fuori. Poi Briselli vince un rimpallo ed entra in area, ma non riesce a calciare. Quindi alla mezzora Prandi recupera a centrocampo e allarga per Assouan, palla all'indietro per Elatachi che di prima calcia ma troppo centrale. Nel finale Amore su punizione mette un cross interessante per Casoni che di testa va solo vicino al bersaglio.

A inizio ripresa non cambia il copione del match. Borghi prova a variare lo spartito giocandosi la carta Malagoli al posto di un Elatachi poco ispirato. Il Progetto Montagna si fa vedere timidamente in avanti, col primo squillo del secondo tempo ad opera di una conclusione dalla distanza di Sula che però non inquadra lo specchio della porta. Al 72' occasionissima United: il solito Prandi recupera e serve Assouan, che con una serpentina si presenta in area e calcia, ma Casolari fa buona guardia sul suo palo.

Poco dopo Signorino vince un contrasto e da destra mette un traversone buono per Jocic che di testa non indirizzare verso la porta ospite. Una partita che sembrava ormai indirizzata verso lo 0-0 si sblocca al 91': da punizione Vezzani mette un cross ad uscire perfetto per Paramatti, che con un colpo di testa preciso manda all'angolino la palla dell'1-0. Gli ospiti non riescono a reagire e lo United festeggia, mettendo in cascina altri tre punti di grande importanza.